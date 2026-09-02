「首がかゆい」「赤いブツブツ」それ“大人のあせも”かも！ 掻いちゃダメな理由と、今日からできる6つの対策｜皮膚科医が解説
一歩外に出るだけで汗が噴き出すような厳しい暑さが続く夏。「首元がかゆい」「あごの下に赤いブツブツができた」と感じていませんか？ 実はこれ、あせもかもしれません。
“あせも”と聞くと子どもの肌トラブルというイメージがありますが、実は近年の猛暑の影響で“大人のあせも”に悩むケースがあるそうです。
実は筆者自身も、あごの下から首にかけて小さなブツブツができ、かゆみが気になる状態に。「そのうち治るだろう」と放置していましたが、気付くと無意識に掻いてしまい、悪化しそうで心配になりました。
そこで今回は、野村皮膚科医院院長で医学博士、日本専門医機構認定専門医の野村有子先生に、大人のあせもの原因や予防法についてお話を聞きました。毎日のケアに役立つあせも対策におすすめアイテムも紹介します。
◆子どもだけじゃない！ 大人にも増えている「あせも」とは？
--あせもにはどのような種類があるのでしょうか。
野村先生「子どもによく見られる透明な小さな水ぶくれのようなあせもは『水晶性汗疹（初期のあせも）』です。一方、赤いブツブツができる『紅色汗疹』は大人にも見られるタイプです。汗の通り道である汗管が詰まり、その周囲に炎症が起こるため、かゆみを伴い、治りにくい傾向があります。
また、あせもを掻き壊すなどしてひっかき傷に細菌感染を起こすと、膿や腫れを伴う皮膚トラブルにつながることもあります」
--なぜ今、大人のあせもが増えているのでしょうか。
野村先生「近年は“夏が長くなった”ことが考えられます。日本はもともと湿度が高く汗をかきやすい環境ですが、近年は猛暑や二季化の影響で、汗をかく期間が以前より長くなっています。さらに暑くなる時期も早まり、肌への負担が増えています。
特に首や胸の谷間、脇、ひじ裏、ひざ裏など汗がたまりやすい部位は、大人でもあせもができやすくなります」
たしかに筆者も、スマートフォンを長時間見ていると首を下に向けた姿勢が続き、首元に汗がたまっていることがあります。汗をかいたまま放置していたことも、今回の症状につながったのかもしれません。
◆今日からできる！ 大人のあせも対策
あせもの予防や悪化を防ぐには、汗をそのままにしないことが何より重要。
野村先生がおすすめする対策はこちらです。
・汗をかいたら清潔なタオルやハンカチでこまめに拭く
・外出時はボディシートや濡れタオルを携帯し、汗を拭き取る
・レジャーや長時間の外出では着替えを持参する
“あせも”と聞くと子どもの肌トラブルというイメージがありますが、実は近年の猛暑の影響で“大人のあせも”に悩むケースがあるそうです。
実は筆者自身も、あごの下から首にかけて小さなブツブツができ、かゆみが気になる状態に。「そのうち治るだろう」と放置していましたが、気付くと無意識に掻いてしまい、悪化しそうで心配になりました。
◆子どもだけじゃない！ 大人にも増えている「あせも」とは？
--あせもにはどのような種類があるのでしょうか。
野村先生「子どもによく見られる透明な小さな水ぶくれのようなあせもは『水晶性汗疹（初期のあせも）』です。一方、赤いブツブツができる『紅色汗疹』は大人にも見られるタイプです。汗の通り道である汗管が詰まり、その周囲に炎症が起こるため、かゆみを伴い、治りにくい傾向があります。
また、あせもを掻き壊すなどしてひっかき傷に細菌感染を起こすと、膿や腫れを伴う皮膚トラブルにつながることもあります」
--なぜ今、大人のあせもが増えているのでしょうか。
野村先生「近年は“夏が長くなった”ことが考えられます。日本はもともと湿度が高く汗をかきやすい環境ですが、近年は猛暑や二季化の影響で、汗をかく期間が以前より長くなっています。さらに暑くなる時期も早まり、肌への負担が増えています。
特に首や胸の谷間、脇、ひじ裏、ひざ裏など汗がたまりやすい部位は、大人でもあせもができやすくなります」
たしかに筆者も、スマートフォンを長時間見ていると首を下に向けた姿勢が続き、首元に汗がたまっていることがあります。汗をかいたまま放置していたことも、今回の症状につながったのかもしれません。
◆今日からできる！ 大人のあせも対策
あせもの予防や悪化を防ぐには、汗をそのままにしないことが何より重要。
野村先生がおすすめする対策はこちらです。
・汗をかいたら清潔なタオルやハンカチでこまめに拭く
・外出時はボディシートや濡れタオルを携帯し、汗を拭き取る
・レジャーや長時間の外出では着替えを持参する