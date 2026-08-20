理解能力に異常はないが文字の読み書きの学習に困難がある学習障害「ディスレクシア」。株式会社NankaでCEOを務める森分啓太さんは、大人になってから自分がディスレクシアだと知りました。自分自身もわからなかった学習障害のせいで、これまで周りから厳しい評価を受けてきたそうです。

【写真】会社で爆睡し「上司の評価も厳しかった」会社員時代の森分さん（6枚目/全8枚）

上司が隣にいても気づくと寝ていた…

小学生の分量であれば読み書きをなんとかこなせていたという森分さん

── 森分さんは現在、株式会社NankaでCEOとしてアプリ開発のお仕事をされています。以前に文字の読み書きに困難がある学習障害のひとつ、ディスレクシアと検査で発覚されたそうですね。あまり聞きなれない学習障害ですが、どのような苦労があったのでしょうか？

森分さん：信じられないかもしれませんが新入社員のころは、上司が隣にいても研修資料のマニュアルやお客さま資料を読んでいるうちに、記憶が飛ぶように寝てしまうことがありました。決して寝不足などでなく、隣に上司がいても長い文章を読んでいると起きていられないのです。

学生時代も中学生以降は国語の教科書は3回、4回と読みなおさないと理解することができず、文字量の多い本は読んでいると寝落ちしてしまいました。テストのときは周りの人のプリントをめくるスピードが早すぎて「怖い」と感じたり、負けていられないと思い、まだ読み終わっていないのにプリントをめくったりしたこともありました。特に英語のプリントは読んでいると寝落ちしてしまい、ヨダレだらけになってしまったことは数え切れません。

── 文字を読んでいると眠くなるような障害なのでしょうか？

森分さん：ディスレクシアは理解能力に異常はないのですが、読み書きに困難を抱えている障害です。まったく読み書きができないわけではなく、文字から情報を得ること、考えたことを書くことの正確さやスピードが人よりも遅いです。個人差があり、どちらかだけが苦手な場合もあります。

俳優のトム・クルーズもディスレクシアだそうです。ただ私の場合、自分が読み書きに困難があるとは、学生時代は少しも思っていませんでした。中学受験くらいまでの文字量であればこなすことができたからです。ただ、学年を重ねて教科書の文字量が増えていくと、読んで理解する気持ちはあるのに、どうしてもそれができませんでした。

理解が得られず評価も厳しかった

── そのような状況のなかで、いつディスレクシアとわかったのですか？

森分さん：社会人になってからです。実は同僚にディスレクシアの人がいて、その人を助けたいと事業で学習支援アプリを開発することになりました。それまで私自身もディスレクシアという言葉を知らず、最初は「そのような障害があるのだ」というくらいの気持ちでした。しかしディスレクシアについて知れば知るほど、「もしかしたら自分にも当てはまるのでは？」と思うように。最初は「まさか自分が…」という葛藤もありましたが、検査をしてみたら自分もディスレクシアということがわかったんです。

わかったときには事業を通して、ディスレクシアは長い文章は「読む」ではなく「聞く」ことで理解できるという解決策をすでに知っていました。そのため、受け入れることに対しては時間はかかりませんでしたが、「もっと早く気づけていれば」という悔しさはありましたね。適切なやり方がわかっていれば、これまでの人生でも能力を発揮できたかもしれなかったので。

── ディスレクシアとわかる前は周囲の評価も厳しかったのでしょうか。

森分さん：文字が理解できずに起きていられないので、学生時代も社会人になってからも、「サボっている」と思われていたはずです。ディスレクシアは認知度が低いだけでなく、見た目でわかる障害ではありません。自分でも知らなかったのに、周囲に理解してもらうのはもっと難しいんです。

学校で周囲から言われるようなことはあまりありませんでしたが、社会人になってからはそうはいきません。上司からの評価はもちろん低く、同僚からもよくいじられました。私自身、根は真面目なのでやろうとはするのですが、努力しても結果がまったくついてこない。そうしているうちに自尊心がどんどん傷ついていきました。

親は自分を責めないで欲しい

高校の卒業式に先生と

── ご両親は森分さんがディスレクシアだということをご存じなのでしょうか？

森分さん：今は知っていますが、学生時代は成績のことで親と揉めたことが多かったです。

中学受験で希望の学校に進学できたことを親はとても喜んでくれました。期待に応えられたと嬉しく思う反面、中学高校で文字量が増えていき、進学校だったため成績はどんどん落ちていきました。高校はエスカレーターだったので受験せずに行けたのですが、中学を卒業するころには入学時よりも成績は下がっていましたね。

── ご両親は成績についてどのように言っていましたか？

森分さん：「高校には進学できたけれど、もっと努力をしないとこのままでは周囲からどんどん遅れていく。どうするつもりだ」と。でも、私は私なりに努力をしていて怠けていたわけではないし、塾にも行って勉強をがんばっていました。それでも親には怠けていると思われているだろうと考えると、それ以上どうしても相談することができませんでした。もしあのとき、ディスレクシアだとわかっていれば、親との関係がもう少し変わっていたのかもしれないと今でも思うことはあります。

── ディスレクシアが日本人の7～8％の学習障害と考えると、親だから必ず認知しているとは限りませんよね。

森分さん：先ほどディスレクシアについて親に話したと言いましたが、理解しているのか、どう思っているのかはいまだに聞けていません。あまり深いところまで話すと、親は育て方や遺伝など、自分のせいだと思って責めてしまうのではないかという心配があります。でも、親に自分を責めてほしくはないのです。

同じように子どもの障害で悩んでいる保護者もいるかもしれませんが、大切なのは子どもの特性を受け入れて、環境や方法を整えてあげること。そうすればきっともっと生きやすくなっていくと思います。

取材・文：酒井明子 写真：森分啓太