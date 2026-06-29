ハリと毛穴が気になる美容ライターが10日間実際に使ってみた！人気美容液の正直レビュー

こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「最近肌のしぼみや毛穴が気になる…」と悩んでいたこの頃。ふっくらとした肌を目指して、新しいアイテムを投入し、肌の変化を検証してみることにしました。実際に使ってみた10日間のレビューをご紹介します。

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加齢に伴い、年々下がりゆく肌のハリ。肌がゆるんでいくにつれて毛穴の開きも目立ちやすくなり、悩みが複合的になっていきます。

そこで今回は、ピンとしたハリのある肌を求めて、新しくエイジングケア※1アイテムを投入することにしました。

選んだのは、VT「VT レチナールペプチドセラム」（税込2,200円）。ナノレチナール※2、ペプチド※3、アスタキサンチン※4などを配合し、肌をふっくらと整えて毛穴が目立ちにくい肌に導いてくれる1本です。

夜のケアにおすすめされているアイテムですが、筆者は短期間で集中ケアをしたいため、朝・夜で使うことにしました。ただし、レチナールの使用中は紫外線に対して敏感になるため、朝のお手入れで使う場合は入念な紫外線対策が推奨されています。

筆者はその特性を理解したうえで、紫外線対策を徹底して朝と夜の使用を選びました。

使用してみた初日の感想

本アイテムの使い方は、洗顔後の肌に適量を取り、マッサージをするように顔全体にやさしく伸ばしてなじませるというもの。洗顔後すぐ使えるように、洗面台に置いておくことにしました。

1日目の朝、まずセラムを手に出してみて驚いたのが、鮮やかな黄色。色に動揺したものの、とろみのある濃厚なテクスチャーで、乾燥肌の筆者でも不安なく使える印象です。とろみがあるもののベタつきはなく、肌全体にのばしやすい適度な粘度に感じます。

「VT レチナールペプチドセラム」を塗り終えたあとは、それまでと変わらないお手入れをすることに。化粧水・美容液・乳液を使うことにしました。

レチノール系のアイテムは肌への刺激が気になるところ。実際に使ってみたところ、筆者はほぼ刺激を感じませんでした。朝と夜の両方で使用しても肌への負担を感じず、攻めのアイテムでありながらも刺激なく使えて好印象です。

使い続けた肌への変化は？

初日の使用でとくに問題がなかったので、2日目以降も朝・夜の両方で使用していきました。継続していくうえで気になっていたのが、皮むけが起こるかどうかです。レチノール系のアイテムは皮むけが起こることがありますが、筆者の肌には起こらず調子よく使えました。

使っていくうちに肌の弾力が高まっているような感覚に。うるおいが高まり、使用前よりもみずみずしくぷるんとした肌になっていく感じがします。

使用開始から10日目の夜、いつものようにスキンケアを終えて就寝。11日目の朝に肌の状態を撮影してみました。すると、しぼんでいた肌のハリが高まり、ややふっくらとした印象に。

毛穴の開きも肌がふっくらとした影響で、あまり気にならなくなりました。

肌の触り心地もみずみずしくもっちりとしており、保湿力の面でも頼もしいです。

画像を比較してみると、うるおいのおかげで目元の乾燥小ジワも薄くなっていることに気がつきました。肌をうるおいで満たしてふっくらさせてくれるので、使用前より肌年齢が若返ったたように感じます。

たった10日でこんなにも肌の変化を感じられたことには驚きました。理想的な肌により近づけるように、これからも毎日のケアに取り入れたいと思います。肌のハリ不足や毛穴の開きにお悩みの方は、ぜひ「VT レチナールペプチドセラム」をお試しください。

※1 年齢に応じたケアのこと

※2 整肌成分

※3 トリペプチド-1（保湿）

※4 保湿成分

商品提供：VT COSMETICS