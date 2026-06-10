SOMETHING×ハローキティ初コラボ！大人可愛いデニムアイテムが登場♡

レディースジーンズブランド「SOMETHING（サムシング）」と、世界中で愛されるハローキティが初めてコラボレーション♡2026年6月10日（水）より、1990年代後半に人気を集めた「カオハナデザインシリーズ」を取り入れた特別なコレクションが発売されます。デニムブランドならではのこだわりを詰め込んだファッションアイテムから雑貨まで、大人の女性も楽しめるラインアップに注目です。

平成レトロな可愛さを楽しむデニムコレクション

今回のコラボレーションでは、「ハローキティ カオシリーズ」を令和らしくアレンジした「カオハナデザインシリーズ」を採用。オリジナル総柄抜染プリントデニムを使用したアイテムが登場します。

注目は、1990年代後半に人気を博した101F BOOTS CUTをベースにした「BOOT CUT」。

ポケットの袋布やリベット、革ラベルにもハローキティのモチーフがあしらわれた特別仕様です。サイズはXS・S・M・Lの4サイズ展開で、価格は22,000円。

さらに、前後2WAYで着用できる「PEPLUM BUSTIER」は16,500円、トレンド感のある「APRON BUSTIER」も16,500円で登場。どちらもブーツカットデニムとのセットアップコーデが楽しめます。

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アパレルから雑貨まで豊富なラインアップ

トップスには、通気性や吸湿性に優れた「EMBROIDERY KNIT」が登場。胸元のハローキティ刺繍がさりげないアクセントになっており、価格は12,100円です。

また、デニム素材を贅沢に使用した「ぬいぐるみ」は5,280円。大人っぽいデニムカラーが魅力で、インテリアとしても楽しめます。

雑貨アイテムも充実しており、「DENIM TOTE」は16,500円。

「FACE TAG」は3,080円、「MINI TOTE」は4,400円。

「MAKE POACH」は4,180円で展開。デイリーに使いやすいアイテムばかりなので、自分用はもちろんギフトにもぴったりです♪

大人女子にもおすすめの特別コラボ

今回のコラボレーションは、ハローキティの可愛らしさとSOMETHINGの本格デニムが融合した特別なコレクション。

懐かしさを感じるカオハナデザインを取り入れながらも、大人の女性が取り入れやすい上品な仕上がりになっています。

ファッションアイテムから小物まで幅広く揃うため、コーディネートに合わせて楽しめるのも魅力。ハローキティファンはもちろん、デニム好きの方も見逃せないラインアップです。

まとめ

平成レトロブームの今だからこそ注目したい、SOMETHINGとハローキティの初コラボコレクション。

ブーツカットデニムやビスチェをはじめ、トートバッグやポーチなど日常に取り入れやすいアイテムが勢揃いしています。

お気に入りを見つけて、懐かしくも新しいハローキティの世界観を楽しんでみてはいかがでしょうか♡