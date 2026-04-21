荷物が多い日も安心！通学・部活をサポートする【アディダス】の多機能リュックがAmazonで販売中！
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毎日快適！通学から部活まで活躍する【アディダス】のジェンダーレスリュックがAmazonで販売中！
機能性を重視したこのリュックは、通学や部活に最適な大容量モデルだ。荷物が増えてもエキスパンド機能で容量を拡張でき、B4サイズや15.6インチPCも余裕で収納可能。クッション素材のPCスペースや、小物収納に便利なポケット、通気性の良い背面メッシュで快適な毎日をサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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荷物が多くなりがちな通学や部活、習い事の日も安心の大容量設計だ。エキスパンド機能で30Lから35Lへ容量を拡張でき、B4サイズの教科書や15.6インチPCも余裕で収納できる。
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使いやすさを追求した収納設計が特徴だ。クッション素材のPC収納スペースはPCカバー不要で持ち運べ、定期や鍵用のフロントポケット、折りたたみ傘やボトル用のサイドポケット、仕分けに便利な2気室を備えている。
長時間の使用でも快適さを保つ工夫が凝らされている。背面とハーネス裏面には通気性に優れたメッシュ素材を採用しており、夏場でも熱がこもりにくく、蒸れを軽減し快適な背負い心地を提供する。
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雨をはじき、汚れを拭き取りやすい素材を使用しているため、毎日タフに使える。シンプルながらもジェンダーレスなデザインは、制服コーデにも普段使いにも馴染みやすく、どんなシーンでも活躍するだろう。
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機能性を重視したこのリュックは、通学や部活に最適な大容量モデルだ。荷物が増えてもエキスパンド機能で容量を拡張でき、B4サイズや15.6インチPCも余裕で収納可能。クッション素材のPCスペースや、小物収納に便利なポケット、通気性の良い背面メッシュで快適な毎日をサポートする。
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雨をはじき、汚れを拭き取りやすい素材を使用しているため、毎日タフに使える。シンプルながらもジェンダーレスなデザインは、制服コーデにも普段使いにも馴染みやすく、どんなシーンでも活躍するだろう。