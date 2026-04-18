新たな冒険がさらに進化！美しさと滑らかさがアップした【任天堂】「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」がAmazonで登場中！今すぐゲットしよう！
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新たな冒険がSwitch2で再び始まる！【任天堂】「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」がさらに美しく、滑らかにプレイ可能に！Amazonで販売中！
果てなき冒険は、大空へ広がる。『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』続編が登場。どこまでも続く広大な「大地」、そしてはるか雲の上の「大空」まで広がった世界で、どこへ行くのも、何をするのもあなた次第。空を翔けめぐり、不思議な空島を探索するのか。リンクの手にした新たな力で、ハイラルの異変に立ち向かうのか。あなただけの果てなき冒険が、再び始まる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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解像度やフレームレートが向上し、より高精細でなめらかな表現に。
鮮やかな色合いを表現できるHDRに対応。ローディング時間の短縮により、マップ移動が快適に。
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セーブデータ数が2つに増加。ゲーム連携コンテンツ「ZELDA NOTES」に対応。
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