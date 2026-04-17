「それは単なる“混ぜカレー飯”では？」ドライカレーって一体どんなカレー？ドライカレー論争が止まらない！【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
女性会社員の“あるある”な日常を描いた漫画「OLちゃんズ日誌」がSNSで注目を集めている。ちゃー(@tyanekosu)さんがX(元Twitter)やpixivに投稿している作品は、女性会社員にとっての“あるある”を描いたもの。「“ASAP”とかの略語使う人ウザい」や「たばこ休憩あるならお茶休憩もありじゃない？」などのネタが共感を呼んでいる。今回はそんななかからカレーにまつわる疑問をお届けする。
仕事終わりのオフィスで、OL3人が他愛もない雑談をしながら帰り支度をしていたときのこと。後輩の柚月が「今晩は昨日の残りのカレーでドライカレーにするんです」と嬉しそうに話すと、先輩の千鶴も「いいね」とにっこり。しかし、その会話に待ったをかけたのが桃のひと言、「ドライカレーってどっち？」だった。その言葉を火種にしてまさかのプチ論争へ発展してしまう。
作者のちゃーさんは「最近はキーマカレー風を思い浮かべますが、実家では残り少ないカレーにご飯を混ぜたものをドライカレーと呼んでいました」と明かし、「友人に話したら“それは混ぜご飯では？”と言われてしまって。え、違うの？と衝撃を受けました」と笑う。
調べてみると、ドライカレーは日本発祥の料理で、もともとはキーマカレー風が原型だという。それでも今では地域や家庭によって解釈はさまざまで、どれも“その人にとっての正解”なのかもしれない。
「最近はキーマカレー風のものを思い浮かべています。ですが、昔実家では違ったな…と思い出したのが、この漫画を描くきっかけとなりました」と制作意図を語るちゃーさん。家庭の数だけ“普通”がある。自分では当たり前だと思っていたことが、外に出た瞬間に通じないこともある。本作はそのちょっとした感覚のズレを漫画として描いているのだ。
何気ない日常会話から浮かび上がる“家庭の常識”の違いに、「うちもそれ！」「え、それは違うかも」と思わず語りたくなる本作「OLちゃんズ日誌」。くすっと笑えて共感も広がるOLあるある漫画を、ぜひ読んで欲しい。
画像提供：ちゃー(@tyanekosu)
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