「バックにやべぇのついてる!!」とザワッ！バックについていたのは暴力団じゃなくて…ある意味“やべぇ”背後霊だった!?【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
子供の頃から漫画が好きで毎日漫画を描いていたというわたりさえ(@watarisae)さん。漫画家を目指してきちんと描き始めたのは20代になってからで、現在は、竹書房のウェブコミック配信サイト「ストーリアダッシュ」にて「あくまで魔女の誘惑ですから 」を連載中の漫画家だ。
今回はSNSにアップするや否や「この幽霊かわいい」「やだ、お姉さんチョロいわぁ」「バックにやべーの(物理)」と、幽霊のかわいさとチョロさが読者にウケた本作「幽霊番長お姉さん」について、わたりさえさんに話を聞いた。
本作「幽霊番長お姉さん」に登場し、チョロすぎるお姉さんとして話題となった"幽子さん"について「幽子さんは地縛霊だったので、その場所にいることに理由があった、と考えていました。小太郎くんとも初対面ではない…という感じですね」と裏話を語る作者・わたりさえさん。
物語の最後に登場する小太郎のお母さんの遺影と幽子さんが似ているという指摘もあった本作だが、「その演出は意図的でありミスリードかな？というどちらにも捉えていただければ…という感じですね。この話は一応最後まで考えてはいましたが、時間がなくここでストップしているので、いつか日の目を見れるようにしたいです…」と、制作における仕掛けであるとともに、次回作へ期待が持てるようなコメントも残してくれた。
ずっとひとりぼっちで「せめて誰かとお話がしたい」と願っていた幽霊のもとに現れた小太郎。幽霊に「幽子」という名前を付け、自らのヤンキーチームに勧誘すると、巷で小太郎は「あいつ最近調子こいてるから絞めとこうぜ」「やめとけ！あいつ、バックにやべーのついてるらしいぞ」と噂されるように…!?
純粋無垢な小太郎とチョロすぎる幽子。二人の奇妙な関係性が織りなすちょっとせつないストーリーが気になる人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：わたりさえ(@watarisae)
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