優しかった幽霊教師が「これで心置きなく成仏できます」といって不穏な笑みを浮かべたのは、私という身代わりが見つかったから？【作者に聞く】

優しかった幽霊教師が「これで心置きなく成仏できます」といって不穏な笑みを浮かべたのは、私という身代わりが見つかったから？【作者に聞く】