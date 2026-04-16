パワフル吸引でお部屋のすみずみまでしっかりキレイに！使いやすさも魅力の【ダイソン】コードレス掃除機がAmazonで！今すぐゲットだ！
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強力な吸引力でゴミもホコリも逃さない！快適なお掃除を叶える【ダイソン】コードレス掃除機がAmazonで人気！
14個のサイクロンが、79,000Gの遠心力を生み出し、 ゴミやホコリを空気から分離し、クリアビンへ送り込む。 変わらないパワフルな吸引力が続く。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97%捕らえ 、部屋の空気よりもきれいな空気を排出。充電式バッテリーは安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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3つの吸引モードで掃除の場所や用途に応じて、3つの吸引モードの切り替えが可能。ナイロンフェルトで覆われた全幅サイズのローラーが大きなゴミを捕らえ、静電気の発生を抑えるカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除く。また、ホコリやゴミに触れずに、衛生的で簡単にゴミ捨てが可能。
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アタッチメントを付け替えることで、スティッククリーナー、布団クリーナーとしても使用可能。また、ハンディクリーナーとして使用できる為、車内の掃除にも。
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