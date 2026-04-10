置けば自立する、その機能美。24リットルの大容量が、あなたの日常を劇的に整える【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
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蛇腹式スリーブが叶える、デバイスへの最短アクセス。13インチのPCも、A4書類も、迷わず取り出す【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ビジネスからカジュアルまで、荷物が多い現代人のニーズを完璧に満たす高機能デイパックが登場した。最大の特徴は、24リットルの頼もしい収納力と、床に置いた際に倒れにくい「セルフスタンディングボトム構造」だ。自立するボックス型デザインにより、内部へのアクセスが驚くほどスムーズになり、忙しい移動中やカフェでの作業開始もスマートにこなせる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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内部には、13インチまでのノート型パソコンやタブレット、さらにはA4サイズの書類を整理して収納できる蛇腹式のパッド付きスリーブを装備。フロント上部にはガジェット類を保護するパッド入りスリーブも内蔵されており、精密機器を安心して持ち運ぶことが可能だ。また、左サイドには貴重品の収納に最適なジッパー付きの隠しポケットを配置し、セキュリティ面への配慮も欠かさない。
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背負い心地においても、一切の妥協はない。背面には背骨への負担を軽減しつつ通気性を確保する「スパインチャネル構造」を採用し、ショルダーハーネスの付け根には過重負荷とずり落ちを抑えるストレッチゴムバンドを搭載。長時間の使用でも疲れにくく、常に快適なフィット感を提供してくれる。素材には軽量で高強度の600デニールリサイクルポリエステルを使用しており、環境への負荷を抑えながらも、日々のハードな使用に耐えうる堅牢さを実現した。
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洗練された刺繍ロゴが光るこのバッグを手に取れば、煩雑な荷物から解放され、あなたのフットワークはより自由で力強いものへと進化する。
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