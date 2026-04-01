ヴィンテージ感漂う渋いデザインが目を引く！【デバイス】のウォレットがAmazonで販売中！
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使い込むほどに味が出る本革のような質感！【デバイス】の二つ折り財布がAmazonで販売中！
表面に施された特殊な加工により、独特のムラ感とツヤを楽しめるアイテム。まるで長年使い込んだ本革のような風合いが特徴で、大人のカジュアルスタイルを格上げしてくれる。コンパクトな二つ折りながら、カードや小銭を効率よく収納できる設計だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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表地には手入れのしやすい合成皮革を採用しながら、独自の加工でヴィンテージ感を演出している。本革のような渋い表情があり、使い始めから手になじむ質感を楽しめる。
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カードポケットが充実しており、散らばりがちなカード類をスマートに整理できる。必要なカードをひと目で判別できるため、会計時もスムーズに目的のものを出し入れできる。
小銭入れ部分は出し入れがしやすい形状に設計されている。マチがしっかりと確保されているため、小銭が溜まっても型崩れしにくく、財布全体のシルエットを美しく保てる。
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手のひらに収まりやすいサイズ感で、ズボンのポケットやバッグの隙間にすっきりと収まる。持ち運びがしやすく、日常使いから身軽に動きたい旅行時まで幅広く重宝する。
使い込むほどに味が出る本革のような質感！【デバイス】の二つ折り財布がAmazonで販売中！
表面に施された特殊な加工により、独特のムラ感とツヤを楽しめるアイテム。まるで長年使い込んだ本革のような風合いが特徴で、大人のカジュアルスタイルを格上げしてくれる。コンパクトな二つ折りながら、カードや小銭を効率よく収納できる設計だ。
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