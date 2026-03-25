3,000万本の信頼が、さらなる進化を遂げる。全パーツ食洗機対応で、お手入れの常識を塗り替える【サーモス】の水筒がAmazonに登場中‼
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歴史を塗り替えるセカンドジェネレーション。もっと手軽に、もっと美味しく、毎日を彩る相棒を【サーモス】の真空断熱カップがAmazonに登場!
累計出荷本数3,000万本を突破したサーモスのベストセラーが、待望のリニューアルを遂げた。この次世代モデル「JNL-S」最大の特徴は、本体から飲み口まで全パーツが食洗機に対応したことだ。毎日使うものだからこそ、お手入れの負担を極限まで減らし、常に清潔な状態を保てるのは非常に心強い。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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さらに、新構造を採用したフタと飲み口は、従来品を凌ぐ飲みやすさを実現している。飲み口は簡単に外して洗えるため、隅々まで汚れを落とせるシンプルな設計となっている。もちろん、魔法びんブランドならではの高い保冷・保温力は健在で、お気に入りのドリンクを理想的な温度で長時間楽しむことが可能だ。
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軽量で持ち運びやすいフォルムはそのままに、機能面をさらに磨き上げたこのモデルは、オフィスからアウトドアまであらゆるシーンで活躍するだろう。
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世界中で愛され続ける王道マグの正当進化を、ぜひあなたの日常で体感してみてはいかがだろうか。
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