病室に「ワクワク」を――小児がんと闘う子どもたちに、自分を生きる力を届けたい。クラファン「ゆうきとのぞみプロジェクト」とは？

病室に「ワクワク」を――小児がんと闘う子どもたちに、自分を生きる力を届けたい。クラファン「ゆうきとのぞみプロジェクト」とは？