圧倒的な着回し力で毎日手に取りたくなる！【チャンピオン】の機能性と快適さを兼ね備えたジャケットがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
スポーツから街着までこれ一着で決まる！【チャンピオン】の王道デザインが目を引くジップジャケットがAmazonで販売中！
左胸にブランドロゴの刺繍を施した、シンプルながら存在感のあるフルジップ仕様のジャケットだ。肌触りの良い裏毛素材を採用しており、季節を問わず軽やかに羽織ることができる。飽きのこないオーソドックスなシルエットで、幅広いコーディネートに馴染む一着である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ほどよい厚みの裏毛スウェット生地を使用しており、柔らかく快適な着心地を実感できる。Ｔシャツの上からさらりと羽織るのに最適で、日常のあらゆる外出シーンを支える。
→【アイテム詳細を見る】
袖口と裾にはリブ仕様を採用しており、身体に程よくフィットしてシルエットを美しく保つ。運動時のバタつきを抑え、アクティブな動きにも柔軟に対応できるのが魅力だ。
首元までしっかりカバーできるフルジップタイプのため、気温に合わせた細かな温度調節が可能だ。左右には便利なポケットも備わっており、実用性の高さが日常使いに嬉しい。
→【アイテム詳細を見る】
左袖にもお馴染みのロゴマークを配し、細部までこだわりを感じさせる仕上がりとなっている。流行に左右されない普遍的なデザインは、一着持っておくと重宝する定番品だ。
スポーツから街着までこれ一着で決まる！【チャンピオン】の王道デザインが目を引くジップジャケットがAmazonで販売中！
左胸にブランドロゴの刺繍を施した、シンプルながら存在感のあるフルジップ仕様のジャケットだ。肌触りの良い裏毛素材を採用しており、季節を問わず軽やかに羽織ることができる。飽きのこないオーソドックスなシルエットで、幅広いコーディネートに馴染む一着である。
→【アイテム詳細を見る】
ほどよい厚みの裏毛スウェット生地を使用しており、柔らかく快適な着心地を実感できる。Ｔシャツの上からさらりと羽織るのに最適で、日常のあらゆる外出シーンを支える。
→【アイテム詳細を見る】
袖口と裾にはリブ仕様を採用しており、身体に程よくフィットしてシルエットを美しく保つ。運動時のバタつきを抑え、アクティブな動きにも柔軟に対応できるのが魅力だ。
首元までしっかりカバーできるフルジップタイプのため、気温に合わせた細かな温度調節が可能だ。左右には便利なポケットも備わっており、実用性の高さが日常使いに嬉しい。
→【アイテム詳細を見る】
左袖にもお馴染みのロゴマークを配し、細部までこだわりを感じさせる仕上がりとなっている。流行に左右されない普遍的なデザインは、一着持っておくと重宝する定番品だ。