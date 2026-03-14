爺「ばあさん、ご飯はまだかの？」→婆「さっき食べたでしょ」白米とお好み焼きとの組み合わせでまさかの喧嘩勃発【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
5コマギャグ漫画家の伊東(@ito_44_3)さんが描く創作漫画『お好み焼き粉争』が話題だ。本作はお好み焼きが「主食かおかずか」という、永遠のテーマを巡る夫婦の争いをユーモラスに描き出している。
■夫婦を分かつ粉ものの壁
「ばあさん、飯はまだかの?」「さっき食べたでしょう」という、どこか不穏なやりとりから物語は始まる。一見するとおじいさんが食事を忘れてしまったかのようだが、実はそうではない。彼は「お好み焼き」しか食べていないから「飯(白米)」を食べていないと主張しているのだ。
■描き続ける原動力と読者の声
読者からは「お好み焼きはおかず」「オヤツでしょ」など、多様な意見が寄せられ「粉争」はさらに盛り上がりを見せた。伊東さんは作品をKindleで無料公開中だが、「いまだに何がヒットするかはわからない」と正直な胸の内を明かす。
毎日投稿をルーティン化し、計画的に作業を進めることが継続の秘訣だという。「Xの反応がモチベに直結する」と語る伊東さんにとって、読者からの反応は最も大きな励みとなっている。何気ない日常のこだわりが、多くの人の心を動かすきっかけになるのかもしれない。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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