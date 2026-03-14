京都の“寺のホテル”で開催中！障がいのある作家によるアート展「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」とは？
2026年3月22日(日)まで、「三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺」にて無料で楽しめるアート展「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」が開催中。
【写真】花田知佳さん作「おりがみの富士山」
期間中は、障がいのある京都在住のアーティスト10人によって制作された作品を展示・販売。また、「三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺」は500年以上の歴史を持つ浄教寺と癒合した“寺のホテル”となっており、特別感のあるホテルステイが満喫できる。
「三井ガーデンホテルズ」「ザ セレスティンホテルズ」「sequence」の3ブランドを展開する三井不動産ホテルマネジメントは、2021年より、障がいのあるアーティストが制作したアート作品をホテル内で展示・販売する取り組みを実施。
誰もが気軽にアートに触れ、“心のバリアフリー”が進むことを目的として、「三井ガーデンホテル銀座プレミア」での第1回開催以来、全国各地で行っている。
次なる創作活動に活かしてもらえるよう、展示作品の売上金がすべて作家に支払われるのも同展の特徴。これまでの累計実施回数は19回にわたる。
折り紙や色鉛筆、オイルパステルなど、多彩な画材が織りなす繊細な表現の作品が楽しめる「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」。日常を少し離れ、心がほどけていくようなひとときを体験してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】花田知佳さん作「おりがみの富士山」
期間中は、障がいのある京都在住のアーティスト10人によって制作された作品を展示・販売。また、「三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺」は500年以上の歴史を持つ浄教寺と癒合した“寺のホテル”となっており、特別感のあるホテルステイが満喫できる。
「三井ガーデンホテルズ」「ザ セレスティンホテルズ」「sequence」の3ブランドを展開する三井不動産ホテルマネジメントは、2021年より、障がいのあるアーティストが制作したアート作品をホテル内で展示・販売する取り組みを実施。
誰もが気軽にアートに触れ、“心のバリアフリー”が進むことを目的として、「三井ガーデンホテル銀座プレミア」での第1回開催以来、全国各地で行っている。
次なる創作活動に活かしてもらえるよう、展示作品の売上金がすべて作家に支払われるのも同展の特徴。これまでの累計実施回数は19回にわたる。
折り紙や色鉛筆、オイルパステルなど、多彩な画材が織りなす繊細な表現の作品が楽しめる「HAPPY SMILE ART in 三井ガーデンホテルズ」。日常を少し離れ、心がほどけていくようなひとときを体験してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。