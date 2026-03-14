【実話】クラスで仲間外れにされる小6の娘!?状況を察して学区外の中学校への進学を提案する母親【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
早乃あかり(@akari238ffm)さんはブログで『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』という作品を連載中。本作はご自身の子育ての実体験をもとに描かれ、娘の特性から「ADHDなのでは？」と疑い始めたという。今回は本作の28〜33話までをお届けするとともに、作者に小学生の女子の人間関係などについてもインタビューした。
サユミの事情を知っている母親の早乃あかりさんは、来年度から通う中学校のことについてサユミに話す。学区内は西中学校だが、わりと近い東中学校へ行く子もチラホラいるという。
早乃あかりさんが「東中学へ行かない？」「新しい環境で中学スタートしない？」などと提案してみると、サユミは「…そうする！サユミ東中がいい！」とうれしそうに話す。早乃あかりさんはサユミの決断に一安心した。
すると家に同じクラスのイチ子ちゃんがやって来て、「サユミ…今日遊べる？」と遊びに誘ってくれた。クラスで仲間外れにされていたサユミは、イチ子ちゃんの誘いに大喜び！
二人は公園でたくさん遊び、夕方になるとイチ子ちゃんは「学校で…まるでサユミのことみんなで無視してるみたいだよね」と申し訳なさそうに言う。するとサユミは「ギャル子がサユミのこと嫌ってんでしょ？」と話す。
小学校生活も残り数カ月になったころ、サユミはニ子から「今日遊べる？」と誘われて、その日の放課後二人で楽しく遊んだ。
翌日、隣のクラスの隣子に「昨日、なんでニ子と遊んでたの？」と聞かれたので、ニ子から遊びに誘われたと正直に話すと、隣子はニ子が「サユミ、ギャル子のこと嫌いなんだって」とギャル子に嘘をついたことを教えてくれた。
そのためサユミはギャル子たちから避けられて、仲間外れにされてしまったのだ。真実を知ったサユミはその場で泣き出し、教えてくれた隣子に感謝をするのであった。
--イチ子ちゃんは勇気を出して、サユミちゃんを遊びに誘ってくれましたね。小学生の女子の人間関係について、早乃あかりさんはどう思われますか？
私自身の経験からも、小学校高学年は人間関係が一番難しい時期だと感じています。誰が何をした、どう思ったといったことを気にする一方で、仲間は欲しい。その気持ちがぶつかり合って、トラブルになりやすいのではないかと思います。
--サユミちゃんは仲間外れにされて落ち込んでいましたが、問題は解決の方向に向かっているようですね。実際にサユミちゃんの変化を見て、早乃あかりさんの感想をお聞かせください。
結果的にサユミは、発達特性が原因で仲間外れになっていたわけではありませんでした。いわゆる「高学年女子あるある」だと思っています(笑)。私自身も似た経験があるので、また楽しく学校に通えるようになって安堵しています。
果たして、サユミちゃんは卒業までにギャル子と仲直りができるのだろうか…!?早乃あかりさんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：早乃あかり(@akari238ffm)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。