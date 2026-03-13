【漫画】「友達を疑いながら過ごすなんて…」不倫をしたうえ自分を陥れた親友を信じたいのに…【作者に聞く】
信じていた相手からの裏切りは、吐き気を覚えるほどのショックを与える。『親友は、私の名前で不倫中』の主人公・正子は、親友の裏切りで不倫の片棒を担がされるという絶望的な状況に追い込まれる。お人好しゆえに損をしてしまう人々へ、著者のエェコ(@nakiri_aik)さんが伝えたかった想いとは。
【漫画】本編を読む
■身に覚えのない慰謝料請求。親友を信じたい気持ちが裏切られる瞬間
ある日、突然「不倫女」として見知らぬ女性から罵倒された正子。見せられた証拠写真は、親友の恋人が写っていた。なぜ自分の名前が使われているのか。ルームシェアをしている最愛の親友が、自分を陥れていた事実。ショックで吐き気を催すほどの絶望のなか、正子は真実と向き合うことになる。
■作者インタビュー
――親友に裏切られたと気づいた瞬間の正子の絶望を、どのように表現しましたか？
やはり表情と吐くほどのショックという心情を伝えられたらなと思いました。
――証拠写真を見たときの正子の動揺を、ビジュアル面でどう工夫しましたか？
まだこのときは親友を信じていましたが頭の中によぎった「まさか…」という表情を意識しました。
――正子のように、お人好しで損をしてしまう読者へアドバイスをお願いします。
確かに酷く裏切られてしまう正子ですが、お人好しゆえにまわりの方たちが助けてくれるので…もしこういう状況になっても腐らず前を向いてほしいなと思います。
■取材協力：エェコ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
