「手抜きに見せない」ラクなスウェットの使い方「コートが無くてもキレイに見える」テクニック

「ラフなスウェットとキレイ色」着方のアイディア

普遍的な服ほど「どう着るか」で仕上がりに差がつくから。手抜きに見えがちなスウェットこそ、しっかりとさせるひと手間、ふた手間が必要。そこで目を引くキレイ色の力を利用。直球で可愛い配色や少し背伸びして見える色合わせまで、オシャレになれるアイディアをもとにベーシックをレベルアップ。





ネイビーのワントーンにしのばせる



ハンサムなブラウン小物でクラス感をアップ



色のイメージを利用することで、スウェットでも知的にふるまえるから。タックパンツとオーセンティックなネイビーでまとめて、お仕事にも向く硬派なスタイルへとアップグレード。そでのたるみが絵になるロングスリーブ。







スウェットカーデで個性をならす



全部コンパクトな形でトゥーマッチな重ね着をさっぱりと



カジュアルとレディのいいとこどりした、スウェット素材のカーディガンを新たなバランサーとして抜擢。どちらともとれる1枚を軸にすれば、ほかはどんなテイストを重ねてもすんなりなじむ。フリルの甘さとブルゾンのやんちゃさを、間のスウェットで微調整。







ベーシックカラーと合わせやすいくすみがかったブルー



フレアスカートに対しては極力スリムに



ワイドとコンパクトの絶対的な上下バランスを、スウェットスタイルにも反映。ボリューミィなスカートで下に重みが出るときは、ジャストサイズを選び、さらにタックINすることで全体をすっきりと仕上げて。年中着やすい、薄手のスウェット地。ドライタッチなスカートで着心地は軽やか。







