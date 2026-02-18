「手抜きに見せない」ラクなスウェットの使い方「コートが無くてもキレイに見える」テクニック
「ラフなスウェットとキレイ色」着方のアイディア
（服のプライスなど詳細へ）
普遍的な服ほど「どう着るか」で仕上がりに差がつくから。手抜きに見えがちなスウェットこそ、しっかりとさせるひと手間、ふた手間が必要。そこで目を引くキレイ色の力を利用。直球で可愛い配色や少し背伸びして見える色合わせまで、オシャレになれるアイディアをもとにベーシックをレベルアップ。
ネイビーのワントーンにしのばせる
ハンサムなブラウン小物でクラス感をアップ
色のイメージを利用することで、スウェットでも知的にふるまえるから。タックパンツとオーセンティックなネイビーでまとめて、お仕事にも向く硬派なスタイルへとアップグレード。そでのたるみが絵になるロングスリーブ。
スウェットカーデで個性をならす
全部コンパクトな形でトゥーマッチな重ね着をさっぱりと
カジュアルとレディのいいとこどりした、スウェット素材のカーディガンを新たなバランサーとして抜擢。どちらともとれる1枚を軸にすれば、ほかはどんなテイストを重ねてもすんなりなじむ。フリルの甘さとブルゾンのやんちゃさを、間のスウェットで微調整。
ベーシックカラーと合わせやすいくすみがかったブルー
フレアスカートに対しては極力スリムに
ワイドとコンパクトの絶対的な上下バランスを、スウェットスタイルにも反映。ボリューミィなスカートで下に重みが出るときは、ジャストサイズを選び、さらにタックINすることで全体をすっきりと仕上げて。年中着やすい、薄手のスウェット地。ドライタッチなスカートで着心地は軽やか。
（服のプライスなど詳細へ）
【全22スタイルの一覧】≫「ラクなのにキレイ」スウェット姿が可愛くなる「色の選び方・合わせ方」実例集