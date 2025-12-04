ピカチュウ×東京ばな奈♡限定スイーツが東京駅に出現！全ラインナップ解説

東京土産として大人気の「東京ばな奈ワールド」から、心ときめく「ポケモン東京ばな奈」シリーズが登場します。ピカチュウやイーブイの愛らしいデザインが詰まった限定スイーツは、見ても食べても癒やされること間違いなし♡2025年12月10日(水)～12月21日(日)の期間限定で、JR東京駅「HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事」にて販売されます。思わぬ場所に現れる“ピカチュウ東京ばな奈”に会えるワクワクも楽しんで♪

ピカチュウ模様が可愛い東京ばな奈

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ふかふかスポンジにピカチュウ模様を焼き上げた「ピカチュウ東京ばな奈『見ぃつけたっ』バナナのみ風」は、ナナのみ(※)をイメージした“ナナのみ風とろ～りバナナカスタードクリーム”がとろける人気スイーツ。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

価格：4個入842円／8個入1,512円／12個入2,149円

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

スポンジの柄は6種類あり、ときどき現れる“ハート付きピカチュウ”に出会えたら幸運の予感♡

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド」は、バナナヨーグルト味(ピカチュウ柄)とキャラメルマキアート味(イーブイ柄)の2種が入った24枚入2,592円のセット。

軽やかに焼き上げたラングドシャからショコラがはみ出す贅沢仕様です。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

価格：各12枚入1,998円

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

スペシャル缶は“ピカチュウ缶”“イーブイ缶”の2種類。どちらも蓋や側面にキュートな表情をデザインし、6種からランダムで入るスペシャルステッカーつき。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

どの柄が出るかは開けてからのお楽しみ♪

限定マスキングテープがもらえる♡

期間中、「ポケモン東京ばな奈」商品を購入すると、1会計につき特製マスキングテープを1つプレゼント。

パッケージとお揃いカラーで、ピカチュウや“ピカチュウ東京ばな奈”が並んだ可愛いデザイン。無くなり次第終了となるため、手に入れたい方は早めの来店がおすすめです。

期間限定の“可愛い”を東京駅で味わって



思わず笑顔になれるピカチュウやイーブイのスイーツが勢ぞろいする「ポケモン東京ばな奈」。

自分へのご褒美にも、友人や家族へのちょっとしたギフトにもぴったりです♡東京駅でしか出会えない特別なラインナップなので、期間中にぜひ足を運んでみてくださいね。

ワクワクが詰まった限定スイーツで、冬のお出かけをもっと楽しく♪