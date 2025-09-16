変更点は？「着回しが長く続く」これからのベーシックな黒白アイテム
季節の移り変わりにともなって、その選択基準も変化する白と黒。まずはワードローブの一軍となるアイテムを見極めるべく、白と黒、それぞれに「欲しい条件」を明確化することからスタート。
「重すぎないから着回せる」心地いい黒
きちんと見える存在感を放つ一方で、その重みがネックになりがち。見た目にも体感的にも涼しげな質感や丈にこだわることで、どんな季節でも使い回せる軽やかさを得られる効果が。
清涼感のあるドライな編み目
ニット／ウィム ガゼット（ウィム ガゼット 丸の内店） ほんのりと肌が透ける、シアーな編み地。そでやすその先にかけてタイトにしぼったフォルムで、アウトして着たときもすっきり。
しなやかな縦落ちを生むとろみ素材
サテンスカート／uncrave 動くたびに軽やかにゆれるサテンスカート。角度によって光の入り具合が異なり、自然な縦のラインが完成する。締めつけのないウエストゴム仕様。
「白によくある不満がない」気にならない白
まじり気のない色だけに、見えてくる部分も多い白。インナーの透けや甘さの加減、膨張感など、白にありがちな悩みを解消する実力派をピックアップ。
白ジャケットなのに力を抜ける
リネンジャケット／HER. ナチュラルなリネン生地とルーズなサイジングのおかげで、白ジャケットのコンサバなイメージをとり払える。シャツのようにも使えるしなやかな風合い。
あたりが出にくい細身リネン
リネンパンツ／ソブ（フィルム） 高密度で織り上げたコシのあるリネン素材が、気になるヒップラインをカバー。ウエスト下のタックにより、スレンダーなレッグラインが手に入る。
