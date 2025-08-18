「美意識高めようよ」と残念な気持ちになるロングヘア女子９パターン
艶やかな長い髪は女性らしさの象徴ともいえ、多くの男性を惹きつけるポイントでもあります。しかし、手入れや扱い方が悪いと、せっかくのロングヘアが逆に欠点になってしまうケースもあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性141名に聞いたアンケートを参考に、「『美意識高めようよ』と残念な気持ちになるロングヘア女子」をご紹介します。
【１】腰を超えるなど、あまりにも長すぎて奇妙である
「何か呪術的なものを感じる。正直怖いです」（20代男性）というように、「長すぎるロングヘア」は周囲に違和感を与えるようです。いくら長い髪が美しいといっても、一般的な長さの基準を超えないように、定期的にヘアサロンでカットしましょう。
【２】前髪が顔を隠すほど重く、全体的な印象が暗い
「黒髪ロングヘアは一歩間違えるとオタクっぽい」（20代男性）というように、ロングヘアであっても「ただ伸びっぱなし」の髪は、バランスが悪く、暗い印象を与えてしまうようです。せめて顔に掛かる髪はちゃんとまとめるなど、明るく見えるスタイルを意識したいものです。
【３】食事中に気を使わないせいで、料理がベッタリついている
「髪も料理も台無し。気が回らないなら短くしたほうがいいと思う」（20代男性）というように、ロングヘアを食事中もバサバサ垂らしているのは、無作法だと思われてしまうようです。きちんと後ろで結わえたり、耳に掛けたりして邪魔にならないようにケアしましょう。
【４】金髪や赤髪など色が過激すぎる
「染めるのはいいけど、やりすぎな色はセンスが悪い。変なポリシーとかありそう」（20代男性）というように、極端なカラーリングのせいで、男性を寄せ付けなくなってしまうパターンです。個性を際立たせるのはいいですが、不自然すぎるとおしゃれ感を損ねてしまうので、ある程度は落ち着いた色を選びたいところです。
【５】眉毛の色と髪の色がまるで違ってちぐはぐになっている
「明るい茶髪に黒々した眉とか、どうも不自然に見えてしまう」（10代男性）というように、染めた髪と眉の色が違いすぎるのも不評なようです。髪に合わせた色の眉用マスカラを使うなど、メイクでバランスを整えたほうがよさそうです。
【６】ところどころに白髪が混じっている
「疲れて見える。年齢を感じて残念な気分になります」（20代男性）というように、白髪混じりのロングヘアは、実年齢よりも老けて見られる原因になってしまうようです。量が少ないなら一本一本抜くのもアリですが、増えてきたら白髪染めやカラーリングを検討してもいいかもしれません。
【７】カラーリングの手入れが悪く、プリン状態になっている
「ヤンキーっぽく見えて下品。中途半端な染め方ならやらないほうがマシ」（20代男性）というように、根元から地の髪が出ている状態を放置するのもイメージが悪いようです。カラーリングをするなら定期的に行い、色の統一感を維持することが必須でしょう。
【８】見るからに脂っぽく、フケが目立つ
「本気で萎える。長い髪は目立つからこそ清潔感が大事だと思う」（10代男性）というように、脂ぎった不潔なロングヘアは問答無用で嫌われるようです。よくシャンプーしてキチンと汚れを落とし、フケがないか鏡でしっかり確認しましょう。
【９】髪にツヤがなく、傷んでボサボサしている
「キューティクルはどこへ？バサバサの長髪は不健康そうでイヤです」（20代男性）というように、髪の毛が傷んでツヤを失っていると、せっかくのロングヘアの魅力が大幅に損なわれるようです。適切な手入れと丁寧なブローで、「天使の輪」が出る状態をキープしたいものです。
美しいロングヘアを維持するのは手間がかかりますが、それだけの見返りもあるはずです。いつもきれいな髪でいるために、日頃からきちんとケアしたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2015年4月10日から17日まで
対象：合計141名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
