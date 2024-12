ルピシア「ハリー・ポッター」ホグワーツ4寮イメージの紅茶缶、アップルシナモン香るグリフィンドールなど

「ハリー・ポッター」とルピシア(LUPICIA)のコラボレーションによる紅茶缶が登場。2024年12月6日(金)より、ハリー・ポッター マホウドコロにて発売される。

映画「ハリー・ポッター」シリーズで、主人公のハリーたちが通うホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をモチーフにした紅茶缶「ハリー・ポッター ルピシア紅茶缶」シリーズが新たにラインナップ。グリフィンドール・スリザリン・レイブンクロー・ハッフルパフそれぞれの寮の象徴動物と共に、可憐な花々を描いたシックなデザインの紅茶缶が揃う。

寮イメージの香り付けを行ったアッサムorダージリン

フレーバーは、グリフィンドール・スリザリン・ハッフルパフがアッサム、レイブンクローはダージリンがベース。そこに、それぞれの寮をイメージした香り付けを行った。たとえばグリフィンドールは、アップルとシナモンの温かみのある香りが漂うのが特徴だ。

スリザリンは、ちょっぴりスパイシーな味わいに。茶葉にダークチョコレートとコーヒーの香り付けを行い、クローブをプラスしている。

レイブンクローは、ベルガモットのフルーティーな余韻を楽しめるのがポイント。ブルーベリーやバニラ、蘭の香りも感じることができる、華やかな味わいを楽しめる。

また、ハッフルパフは、アプリコットやキャラメルなどの甘くて優しい香りがする紅茶。どの紅茶も、ほっとひと息つきたい時にぴったりなので、好きな寮で選んだり、その時の気分によって種類を変えたりと、思い思いのティータイムを過ごしてみて。



「ハリー・ポッター ルピシア紅茶缶」

発売日:2024年12月6日(金)

販売店舗:全国のハリー・ポッター マホウドコロ(赤坂・栄公園・ランドマークプラザ)、全国開催の期間限定ショップ(さっぽろ大通り・東京駅・東京ソラマチ・マークイズ福岡ももち)オンラインショップ

・ハリー・ポッター ルピシア紅茶缶 グリフィンドール 2,310円

・ハリー・ポッター ルピシア紅茶缶 スリザリン 2,310円

・ハリー・ポッター ルピシア紅茶缶 レイブンクロー 2,310円

・ハリー・ポッター ルピシア紅茶缶 ハッフルパフ 2,310円



All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights © JKR. (s24)

