「韓国行きた〜い!」が口グセになっちゃうくらい韓国が不足してる女子たち集合ー!! 日本一 新大久保 にくわしい女子大生のもーちぃが、日本にいながら韓国キブンが楽しめる”新大久保=しのくぼ”の最新情報をお届け☆もーちぃ&スアさんが新大久保で超厳選!!マスク時代もヨユーな最強韓国コスメをGET☆Who is スアさん!?韓国発信のサロンGunhee tokyoの人気スタイリスト。もーちぃのヘア&メイクも担当!Gunhee tokyo東京都渋谷区神宮前4丁目2-17 4217ビル2F03-6885-0658A. ロムアンド ゼロクッション 01 pure- おすすめPoint -マットすぎるとツヤが出ないし、薄づきすぎるとヨレちゃうからセミマットがベスト♪B. イニスフリー ノーセバム ミネラルパウダー- おすすめPoint -ファンデのツヤ感を消さないように粒子がこまかく軽いテクスチャーのものをチョイス。C. ザ セム エコソウル ペンシル&パウダー デュアル ブロウ 04 ミディアムブラウン- おすすめPoint -眉を描き足しやすいペンシルタイプ。芯がやわらかくて肌にしっかり着色するものが◎。D. 3CE MINI MULTI EYE COLOR PALETTE #DIAMOND GLINT- おすすめPoint -日本のコスメにはあまりない大粒ラメの質感が激カワ☆ のせるだけで韓国っぽくなる!E. ザ セム エコソウル パワープルーフ タンク ライナー スリム 02 ブラウン- おすすめPoint -黒よりやわらかく、茶より目元を強調してくれる濃いめの茶リキッドが使いやすいよ☆F. ペリペラ インクブラックカラ #2ボリュームカーリング- おすすめPoint -カールやボリュームがしっかり出る黒マスカラ。今年の韓国女子のまつ毛はバサバサ☆G. ロムアンド BETTER THAN CHEEK 05 CHERRY CHIP- おすすめPoint -大人っぽい印象にしたいから、チークは肌になじみやすい色み&マットな質感を選ぼう!H. 3CE GLOW BEAM HIGHLIGHTER #REAR SIDE- おすすめPoint -韓国メイクにマストなハイライトはクッションを使うとラップをかけたようなツヤ肌に。I. ロムアンド グラスティングウォーターティント #06 パープル シャワー- おすすめPoint -ツヤ感のあるティント。最近はアイドルたちのなかでも青みがかった赤リップがトレンド!J. ザ セム エコソウル パーフェクト メイクアップ フィクサー/以上編集部私物- おすすめPoint -お肌にツヤを出しながらメイクをキープできる優秀スプレーはマスクメイクの必需品♪真剣にコスメを選ぶ2人新大久保で買ったコスメで最新韓国メイクSTART!新大久保で実際に買ったコスメを使って、韓国女子フェイスになれるメイクテクをレクチャー!スアさんの本場テクは必見☆顔全体にAをうすくたたき込んでお肌をカバー。頬骨と鼻筋に重ね塗りしてハリを出す。肌のツヤ感を残すのが大事だから、Bのパウダーをのせるのはマスクでヨレる部分のみ。Cのペンシル側で眉頭の上、眉山、眉下のラインを描き足して、スポンジ側でぼかしていく。D-♪をアイホールにのせ、D-★を二重幅に重ねる。D-▲とGを混ぜてまぶたの中央にオン。下まぶた全体にGをのせて自然な血色感を出す。目頭側3分の1にD-★を重ねてキラキラに。Eでインラインを埋めてから目尻ラインを引く。目尻は3mm程度はみ出して切れ長アイに。上まつ毛にFをたっぷり塗ってボリュームを出す。下まぶたにはサラッと軽く塗ればOK。頬の中心からこめかみに向かって引き上げるようにGをなじませる。大人っぽい表情に。おでこ、鼻筋、頬骨、あご先にHをなじませる。鼻根と鼻先にはのせずにヌケ感をつくる。唇の中央にIをのせ、綿棒などで広げてグラデに。仕上げにもう一度中央にIを重ねて完成。顔全体にJを吹きかけてメイクをキープ。汗や皮脂だけじゃなく、マスクのこすれも防ぐよ!もーちぃsワンポイントLesson韓国女子たちはシンプルな白マスクをつけることが多い! 鼻とあごがカバーできるタイプは小顔効果も高くて人気。エアショップ 3D マスク/編集部私物Who is もーちぃ!?新大久保在住の人気インフルエンサー。常に韓国&新大久保の最新情報をイチ早く発信!ゲストは韓国大好きモデルの河崎莉奈ちゃん☆韓国系ファッションブランドのモデルも担当。韓国が好きすぎて韓国語もペラペラ♪