¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨♡¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤ëÂç¿Í¤ÎÄÌ¶Ð¥³¡¼¥Ç
andGIRL¤è¤êºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¡¢à´¨¿§¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬¹¥´¶ÅÙ¥Ð¥Ä¥°¥ó♡¥¤¥ì¥Ø¥à¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÆ°¤¤ò½Ð¤·¤¿½Ü¥³¡¼¥Çá¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¡ß¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÇËü¿Í¥¦¥±¤¹¤ë¹¥°õ¾Ý¥³¡¼¥Ç¤Ë¡£¥¥ì¥¤¿§¥Ë¥Ã¥È¤Î¸ª³Ý¤±¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¿þ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ª¥·¥ã¥ìÅÙ¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¥·¥ã¥Ä¡ï14,000¡¿¥¢¥Ê¥È¥ê¥¨¡Ê¥¢¥Ê¥È¥ê¥¨ ¥ß¥å¥»゙ ¥Õ゚¥ê¥¦゙¥§ ¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷Å¹¡Ë¡¡¥Ë¥Ã¥È¡ï6,000¡¿¥Î¥¨¥é¡¡¥Ø゙¥ë¥ÈÉÕ¤¥¹¥«¡¼¥È¡ï19,000¡¿¥Þ¥¤¥¹¥È¥é¡¼¥¿゙¡¡¥Ï゙¥ó¥¯゙¥ë¡ï1,800¡¿OSEWAYA¡Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ä¡Ë¡¡¥Ï゙¥Ã¥¯゙¡ï8,300¡¿¥½¥ë¥Õ゚¥ì¡¼¥µ¡Ê¥·゙¥ã¥·゙¥ã¡¼¥ó¡Ë¡¡¥Ï゚¥ó¥Õ゚¥¹¡ï30,000¡¿¥»¥¦゙¥ó¡¦¥È¥¥¥¨¥ë¥¦゙¡¦¥µ¡¼¥Æ¥£¡Ê¥µ¥ó¡¦¥È¥í¥Ø゚ ¥³¡¼¥Û゚¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
Point
¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¡ß¥Ù¡¼¥¸¥å¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¹¥°õ¾Ý¥³¡¼¥Ç¤Ë ¥¹¥«¡¼¥È¤Î¿þ¤Î¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÇÆ°¤¤ò½Ð¤·¤Æ ¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¸ª³Ý¤±¤·¤Æ½Õ¤é¤·¤¯¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Å´ÈÄ¤Î¹¥°õ¾Ý¥³¡¼¥Ç¡£¥¹¥«¡¼¥È¤Î¿þ¤¬¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¯¤¿¤ÓÍÉ¤ì¤ÆÉ½¾ðË¤«¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ö¥ë¡¼¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¤Ä¤¯¥¤¥¨¥í¡¼¥Ë¥Ã¥È¤ò¸ª³Ý¤±¤·¤Æ²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤â¹¥´¶ÅÙ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÌµÆñ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
andGIRL2020Ç¯4·î¹æ¤è¤ê¡¡»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯゙¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿郄¼èÆÆ»Ë¡ÊSPEC¡Ë¡¡¥â¥Æ゙¥ë¡¿¹âÍüÎ×¡¡°ìÉôÊ¸¡¿òç¿Ü¤ß¤Á»Ò¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿Hama House¡¢¥Ï゚¥Ò゚¥¨ ¥Æ¥£¥¯゙¥ë¡¢¥±゙¡¼¥È¥·¥Æ¥£Âçºê
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¡ß¥¹¥«¡¼¥È¤Î¹¥°õ¾Ý¥³¡¼¥Ç¤òº¹¤·¿§¥Ë¥Ã¥È¤ä¥¤¥ì¥Ø¥à¤ÇÃ¦¡¦ÌµÆñ¤Ë
¥·¥ã¥Ä¡ï14,000¡¿¥¢¥Ê¥È¥ê¥¨¡Ê¥¢¥Ê¥È¥ê¥¨ ¥ß¥å¥»゙ ¥Õ゚¥ê¥¦゙¥§ ¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷Å¹¡Ë¡¡¥Ë¥Ã¥È¡ï6,000¡¿¥Î¥¨¥é¡¡¥Ø゙¥ë¥ÈÉÕ¤¥¹¥«¡¼¥È¡ï19,000¡¿¥Þ¥¤¥¹¥È¥é¡¼¥¿゙¡¡¥Ï゙¥ó¥¯゙¥ë¡ï1,800¡¿OSEWAYA¡Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤ä¡Ë¡¡¥Ï゙¥Ã¥¯゙¡ï8,300¡¿¥½¥ë¥Õ゚¥ì¡¼¥µ¡Ê¥·゙¥ã¥·゙¥ã¡¼¥ó¡Ë¡¡¥Ï゚¥ó¥Õ゚¥¹¡ï30,000¡¿¥»¥¦゙¥ó¡¦¥È¥¥¥¨¥ë¥¦゙¡¦¥µ¡¼¥Æ¥£¡Ê¥µ¥ó¡¦¥È¥í¥Ø゚ ¥³¡¼¥Û゚¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
ÀÄ¥·¥ã¥Ä¡ß¥¤¥¨¥í¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò
Point
¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¡ß¥Ù¡¼¥¸¥å¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¹¥°õ¾Ý¥³¡¼¥Ç¤Ë ¥¹¥«¡¼¥È¤Î¿þ¤Î¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤ÇÆ°¤¤ò½Ð¤·¤Æ ¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¸ª³Ý¤±¤·¤Æ½Õ¤é¤·¤¯¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Å´ÈÄ¤Î¹¥°õ¾Ý¥³¡¼¥Ç¡£¥¹¥«¡¼¥È¤Î¿þ¤¬¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°¤¯¤¿¤ÓÍÉ¤ì¤ÆÉ½¾ðË¤«¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ö¥ë¡¼¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¤Ä¤¯¥¤¥¨¥í¡¼¥Ë¥Ã¥È¤ò¸ª³Ý¤±¤·¤Æ²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤â¹¥´¶ÅÙ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÌµÆñ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
andGIRL2020Ç¯4·î¹æ¤è¤ê¡¡»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯゙¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿郄¼èÆÆ»Ë¡ÊSPEC¡Ë¡¡¥â¥Æ゙¥ë¡¿¹âÍüÎ×¡¡°ìÉôÊ¸¡¿òç¿Ü¤ß¤Á»Ò¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿Hama House¡¢¥Ï゚¥Ò゚¥¨ ¥Æ¥£¥¯゙¥ë¡¢¥±゙¡¼¥È¥·¥Æ¥£Âçºê