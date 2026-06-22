父親が料理をすることに驚くキミちゃん。【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読む自身の体験談や読者から寄せられたエピソードをもとに、ご近所トラブルや子育て中の出来事を描いているエェコ(@nakiri_aik)さん。今回は、ママ友が実際に遭遇した「放置子」の体験をベースにした連載作品「娘の友だちは放置子？」から、キミちゃんとチヨちゃん家族のエピソードを紹介する。■初めて見た“普通の家族”の姿 sasikaegazou03 深夜に家