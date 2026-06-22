「私のパパとママもこんな人だったら…」幸せな家族を見た放置子がポツリ…少女が初めて見せた弱音に涙【作者に聞く】

「私のパパとママもこんな人だったら…」幸せな家族を見た放置子がポツリ…少女が初めて見せた弱音に涙【作者に聞く】