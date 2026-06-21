ハチミツコスメ売上No.1を3年連続取得した※1人気ヘアケアブランド「＆honey（アンドハニー）」から、ピクサー作品との限定コラボデザインが登場！2026年6月24日（水）より、「トイ・ストーリー」と「モンスターズ・インク」をモチーフにした2種類の限定ペアセットが数量限定で発売されます。夏にぴったりのクール処方や限定フレグランスに加え、話題のぷっくりシール付きで、毎