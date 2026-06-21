&honey×ピクサー限定デザイン登場！夏に嬉しいクールヘアケアをチェック

ハチミツコスメ売上No.1を3年連続取得した※1人気ヘアケアブランド「＆honey（アンドハニー）」から、ピクサー作品との限定コラボデザインが登場！2026年6月24日（水）より、「トイ・ストーリー」と「モンスターズ・インク」をモチーフにした2種類の限定ペアセットが数量限定で発売されます。夏にぴったりのクール処方や限定フレグランスに加え、話題のぷっくりシール付きで、毎日のヘアケア時間がもっと楽しくなりそうです♡

トイ・ストーリー限定デザインの魅力

「アンドハニー ディープモイスト／トイ・ストーリー」は、鮮やかなレッドとブルーを基調にした限定パッケージで、作品の世界観を表現した特別仕様です。

シャンプーにはメントールを配合したクール処方を採用。暑い季節に気になる頭皮や髪をすっきりと洗い上げながら、パサつきケア成分＊1によって髪のうるおいを守ります。

香りは、みずみずしく爽やかな「ひんやり紫陽花の香り」。髪のパサつきが気になる方や、軽やかな使い心地を求める方におすすめです。

アンドハニー ディープモイスト 限定ペアセット／トイ・ストーリー

価格：3,080円（税込）

内容：シャンプー＋ヘアトリートメント＋ぷっくりシール

内容量：440mL＋445g＋1枚

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モンスターズ・インク限定デザインも登場

「アンドハニー メルティ モイストリペア／モンスターズ・インク」は、華やかなパープルとスカイブルーを採用した限定デザイン。キャラクターたちの楽しい世界観を感じられるパッケージが魅力です。

こちらもシャンプーにはメントールを配合したクール処方を採用。うねりケア成分＊2を配合し、湿気や汗による髪の広がりやうねりが気になる季節のヘアケアをサポートします。

香りは甘く可愛らしい「ひんやり果実の香り」。爽やかさとフルーティーな甘さを楽しみながら、毎日のバスタイムを心地よく演出してくれます。

アンドハニー メルティ モイストリペア 限定ペアセット／モンスターズ・インク

価格：3,080円（税込）

内容：シャンプー＋ヘアトリートメント＋ぷっくりシール

内容量：440mL＋445g＋1枚

夏限定の特別仕様にも注目

今回の限定シリーズは、どちらも夏向けのクール処方を採用しているのが特徴です。シャンプー使用時に感じるメントールのひんやり感が、暑い日のバスタイムを快適にサポートしてくれます。

さらに、おまけとして付属する「ぷっくりシール」も見逃せないポイント。立体感のあるデザインと透明感のある質感で人気を集めており、コレクションしたくなる可愛さです♪

パサつきケアを重視するなら「トイ・ストーリー」、うねりケアを重視するなら「モンスターズ・インク」と、髪悩みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

※1 2025年「ハチミツコスメ（ブランド）」に関する市場調査 2025年10月6日～2025年10月15日（調査実施期間）

(株)未来トレンド研究機構調べ（2024年1月～12月における売上シェアに基づく(＆honeyシリーズ)）

※2 乾燥により髪のしなやかさが不足し、まとまりにくい状態

※3 2025年12月時点

※4 2025年12月末時点（2019年～2025年12月）

※5 当社既存品比(ケラチン由来成分(ケラチン(羊毛)(補修)など)の配合率)(シャンプーのみ)

※6 当社既存品比

※7 ポリペプチド(ココイル加水分解ケラチンK(羊毛)(洗浄)(シャンプーのみに配合)、加水分解ケラチン水(羊毛)(補修))

＊1 アルガニアスピノサ核油（保湿）

＊2 γードコサラクトン（補修）

＊3 保湿

まとめ

この夏限定で登場する＆honeyとピクサーのコラボシリーズは、可愛いデザインだけでなく、季節に合わせた機能性も兼ね備えた注目アイテムです。

ひんやり心地よい使用感や限定の香り、さらにぷっくりシール付きと、ファンにはたまらない内容となっています。

数量限定販売のため、気になる方はぜひ早めにチェックして、お気に入りのキャラクターと一緒に夏のヘアケアを楽しんでみてください♡