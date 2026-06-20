たまご＆カンパニーは2026年6月21日に、新商品「たまウィズ」を使用したたまごサンドの無料サンプリングイベントを、東京交通会館（有楽町）で開催します。配布タイミングは全4回当日は、公式SNSアカウントをフォローした人、計480人に「たまごサンド」を無料で配布します。Instagram（＠tamago.mirai）またはX（＠tandc_inc）のアカウントが対象です。 配布は全部で4回あります。配布開始は10時、12時、14時、16時から、各回先着1