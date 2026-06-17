ポーチを使うほどではないけれど、リップや目薬は持ち歩きたい――。そんな“ポーチ未満”の日にちょうどいいのが、ダイソーの「くるっとまとまるフラットポーチ」。折りたたみ式の二面ポケットタイプだから、パタンと閉じて、スリムにまとまるんです！◆バッグのすき間にスッと収まる薄型ポーチ「くるっとまとまるフラットポーチ」の特徴は、折りたたんでコンパクトに持ち運べること。それと、トレーのように開いて、フラット