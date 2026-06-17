優秀すぎる！リップ、目薬…“バッグにそのまま入れて行方不明”がなくなる！ダイソーのうす〜いポーチが“買い”だった
ポーチを使うほどではないけれど、リップや目薬は持ち歩きたい――。そんな“ポーチ未満”の日にちょうどいいのが、ダイソーの「くるっとまとまるフラットポーチ」。
折りたたみ式の二面ポケットタイプだから、パタンと閉じて、スリムにまとまるんです！
◆バッグのすき間にスッと収まる薄型ポーチ
「くるっとまとまるフラットポーチ」の特徴は、折りたたんでコンパクトに持ち運べること。それと、トレーのように開いて、フラットに使えることです。
マチがない薄型なので、バッグに入れても膨らみにくく、スマートに携帯できます。
「くるっとまとまるフラットポーチ」110円／税込
材質・本体：EVA樹脂
商品サイズ：15cm×13.3cm×0.05cm
形状は、縦長。そして、このサイズ感……どこかで――と思ったら、私が使っているiPhone 13Proの画面とほぼ同じサイズでした。
素材にはEVA樹脂が使われていて、ゴムとプラスチックの中間のようなしなやかさ。少しモチッとした手触りです。半透明のマットな質感だから、チープ感が出にくいですよね。
◆フタやファスナーはなし！シンプルな作り
中央にあるグレーのストラップを外すと、左右に大きく開くフルオープンタイプ。ストラップは、ポーチのストラップホールに結び付けられているから、なくす心配も少なめ。
2つのポケットは、マチがなくて平ら。
ポケットにはフタやファスナーはなく、内側に差し込むだけのシンプルな構造。だけど、折りたたみ部分のちょうど内側にあるから、閉じたあとはものが落ちにくい作りになっています。
では、実際に小物類を入れてみたいと思います。
◆コスメの持ち運びのほか、サンプルパウチの保管にもちょうどいい！
まずは、メイク直しに使うリップと口紅、アイライナー、コームなどを入れていきます。
チューブタイプのリップや口紅を入れると、少し膨らむかも。でも、感覚的にはもう少し入りそう……。ただ、ここで欲張ると、たたんでストラップをかけた時に形が崩れやすくなるので、少し余裕を持たせたほうがいいのかもしれません。
厚みは2cmほど。スマホを持っている時のような感触のデジャヴが、やけに落ち着きます。
トレーのように開くから、出し入れもラク。中身が見えると、探す手間が省けるし、入れ忘れ対策にもなっていいですよね。
◆バッグの小さなポケットにも、スッポリ！
旅行や出張、ジムに行く時は、外したアクセサリーを一時的に保管するのにも○。
試供品のパウチ入れとしても、重宝しています。
シャンプーや化粧水、メイク下地、リキッドファンデーションなど、気づくと溜まっているパウチをまとめておくのもいいし、旅行に持っていく時は、バラバラと行方不明にならなくていい感じ。
◆かなり万能でこれは買いかも…！
入れるもの次第で少し厚みが出るけれど、仕切れる・バッグの狭いスペースにもスッと入る薄いポーチ……これは、意外と正解かも！
同シリーズには、3ポケットで吊り下げられるタイプもあるので、気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
折りたたみ式の二面ポケットタイプだから、パタンと閉じて、スリムにまとまるんです！
◆バッグのすき間にスッと収まる薄型ポーチ
「くるっとまとまるフラットポーチ」の特徴は、折りたたんでコンパクトに持ち運べること。それと、トレーのように開いて、フラットに使えることです。
「くるっとまとまるフラットポーチ」110円／税込
材質・本体：EVA樹脂
商品サイズ：15cm×13.3cm×0.05cm
形状は、縦長。そして、このサイズ感……どこかで――と思ったら、私が使っているiPhone 13Proの画面とほぼ同じサイズでした。
素材にはEVA樹脂が使われていて、ゴムとプラスチックの中間のようなしなやかさ。少しモチッとした手触りです。半透明のマットな質感だから、チープ感が出にくいですよね。
◆フタやファスナーはなし！シンプルな作り
中央にあるグレーのストラップを外すと、左右に大きく開くフルオープンタイプ。ストラップは、ポーチのストラップホールに結び付けられているから、なくす心配も少なめ。
2つのポケットは、マチがなくて平ら。
ポケットにはフタやファスナーはなく、内側に差し込むだけのシンプルな構造。だけど、折りたたみ部分のちょうど内側にあるから、閉じたあとはものが落ちにくい作りになっています。
では、実際に小物類を入れてみたいと思います。
◆コスメの持ち運びのほか、サンプルパウチの保管にもちょうどいい！
まずは、メイク直しに使うリップと口紅、アイライナー、コームなどを入れていきます。
チューブタイプのリップや口紅を入れると、少し膨らむかも。でも、感覚的にはもう少し入りそう……。ただ、ここで欲張ると、たたんでストラップをかけた時に形が崩れやすくなるので、少し余裕を持たせたほうがいいのかもしれません。
厚みは2cmほど。スマホを持っている時のような感触のデジャヴが、やけに落ち着きます。
トレーのように開くから、出し入れもラク。中身が見えると、探す手間が省けるし、入れ忘れ対策にもなっていいですよね。
◆バッグの小さなポケットにも、スッポリ！
旅行や出張、ジムに行く時は、外したアクセサリーを一時的に保管するのにも○。
試供品のパウチ入れとしても、重宝しています。
シャンプーや化粧水、メイク下地、リキッドファンデーションなど、気づくと溜まっているパウチをまとめておくのもいいし、旅行に持っていく時は、バラバラと行方不明にならなくていい感じ。
◆かなり万能でこれは買いかも…！
入れるもの次第で少し厚みが出るけれど、仕切れる・バッグの狭いスペースにもスッと入る薄いポーチ……これは、意外と正解かも！
同シリーズには、3ポケットで吊り下げられるタイプもあるので、気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi