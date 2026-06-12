◆ニュウマン新宿で、都会の夜景と開放感を楽しむ大人のビアガーデン新宿駅直結の「ニュウマン新宿」では、雰囲気の異なる2つのビアガーデンを開催中。「THE MED TERRACE」では、地中海料理を盛り込んだBBQを音楽と共に楽しみ、「GARDEN HOUSE」では、フライドチキンの食べ放題やバーニャカウダに舌鼓。仕事終わりや休日の夜、思い切り食べて飲んで、リフレッシュしよう！地中海のリゾート気分で手ぶらBBQ「THE MED TERRACE」ニュ