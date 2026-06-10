広告代理店の企画課に所属する雨城瑠璃(26歳)は、現在勤務4年目である。毎回、営業部の晴家輝(24歳)に企画案をダメ出しされてぶつかり合っているが、お互い相手の能力を認めているところもあり、まんざらでもない様子だ。晴家はルックス・実力ともに兼ね備えたハイスペ男子で、社内の女子人気も高いのだが、瑠璃以外の女性社員には超塩対応。「ひょっとして…」とドギマギする瑠璃だったが、現在は次の恋にはいけない状況だった。