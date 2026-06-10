【モラハラ男】「俺がいないとダメな女だな」浮気×モラハラ×執着系元カレからの自立…女は過去を清算できるか!?【作者に聞く】
広告代理店の企画課に所属する雨城瑠璃(26歳)は、現在勤務4年目である。毎回、営業部の晴家輝(24歳)に企画案をダメ出しされてぶつかり合っているが、お互い相手の能力を認めているところもあり、まんざらでもない様子だ。晴家はルックス・実力ともに兼ね備えたハイスペ男子で、社内の女子人気も高いのだが、瑠璃以外の女性社員には超塩対応。「ひょっとして…」とドギマギする瑠璃だったが、現在は次の恋にはいけない状況だった。
【漫画】本作を読む
実は元カレに別れを告げても、なかなか受け入れてくれない状況が続いていた。そもそもの発端は、元カレの度重なる浮気が原因だったのだが、元カレは瑠璃が自分から離れていくなどみじんも思わず、「だってお前は俺が居ないとダメだろう？」とたかをくくっていた。しかし、瑠璃から電話もメールも無視され、部屋の鍵も換えられて初めて「まさか本気で俺と別れるつもりなんじゃ…」と焦り始めたのだった。瑠璃は無事に執着系元カレを精算して、次の恋へ進めるのか？
本作『花が降るように雨よ降れ』を描いたのは、「ジャンプルーキー！」にオリジナル漫画を掲載している夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんである。夏野ばな菜さんに本作について話を聞いてみた。
――晴家はほかの女性には塩対応なのに、瑠璃には特別な態度を見せています。このギャップにはどんな狙いがありますか？
キュン狙いですね(笑)。他者には無関心、ヒロインには辛辣でヒロインに対しても甘々な雰囲気はゼロだけど、根底にある想いと、いざというときにグッとくるかっこよさが表現できればいいなと思いました。「ヒロインだけには特別な態度×でもイジワルする」という掛け合わせから「辛辣な男性主人公」が生まれました。最後にヒロインだけに見せる「溺愛」というギャップも楽しんでいただけたらと思います。
――浮気を繰り返しながらも別れを受け入れない元カレの言動がリアルで印象的です。こうしたキャラクターはどのように生まれたのでしょうか？
純粋に気持ち悪さしかないです。どうすればもっと気持ち悪くなるか、読者から嫌われるか。救いようのないモラハラ男を表現するにはどうしたらいいか、練った結果の産物です。気持ち悪さを感じる度合いは人それぞれだと思うので、平均的気持ち悪さ、誰がみても「コイツ最低！」となる度合いが目標でした。
「後輩くんはかっこいいし、ストーカー元カレは出てくるしで、読み応えがありました」という読者コメントもあったように、本作は「キュン(晴家の存在)×ストレス(執着系元カレ)×共感(現状を打開する力)」が盛り込まれたフレッシュな一作である。過去を清算し、前へ進む姿をぜひ見届けてほしい。
夏野ばな菜さんは現在「ジャンプルーキー！」にて『SSS』を連載している漫画家だが、企業漫画や子ども向け学習図鑑の挿絵などの仕事を受けており、「新規のお仕事も募集中です！」とのこと。本作を読んで夏野ばな菜さんの作品が気に入った人はぜひほかの作品も読んでみて。
取材協力：夏野ばな菜(@NatsunoBanana)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
実は元カレに別れを告げても、なかなか受け入れてくれない状況が続いていた。そもそもの発端は、元カレの度重なる浮気が原因だったのだが、元カレは瑠璃が自分から離れていくなどみじんも思わず、「だってお前は俺が居ないとダメだろう？」とたかをくくっていた。しかし、瑠璃から電話もメールも無視され、部屋の鍵も換えられて初めて「まさか本気で俺と別れるつもりなんじゃ…」と焦り始めたのだった。瑠璃は無事に執着系元カレを精算して、次の恋へ進めるのか？
本作『花が降るように雨よ降れ』を描いたのは、「ジャンプルーキー！」にオリジナル漫画を掲載している夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんである。夏野ばな菜さんに本作について話を聞いてみた。
――晴家はほかの女性には塩対応なのに、瑠璃には特別な態度を見せています。このギャップにはどんな狙いがありますか？
キュン狙いですね(笑)。他者には無関心、ヒロインには辛辣でヒロインに対しても甘々な雰囲気はゼロだけど、根底にある想いと、いざというときにグッとくるかっこよさが表現できればいいなと思いました。「ヒロインだけには特別な態度×でもイジワルする」という掛け合わせから「辛辣な男性主人公」が生まれました。最後にヒロインだけに見せる「溺愛」というギャップも楽しんでいただけたらと思います。
――浮気を繰り返しながらも別れを受け入れない元カレの言動がリアルで印象的です。こうしたキャラクターはどのように生まれたのでしょうか？
純粋に気持ち悪さしかないです。どうすればもっと気持ち悪くなるか、読者から嫌われるか。救いようのないモラハラ男を表現するにはどうしたらいいか、練った結果の産物です。気持ち悪さを感じる度合いは人それぞれだと思うので、平均的気持ち悪さ、誰がみても「コイツ最低！」となる度合いが目標でした。
「後輩くんはかっこいいし、ストーカー元カレは出てくるしで、読み応えがありました」という読者コメントもあったように、本作は「キュン(晴家の存在)×ストレス(執着系元カレ)×共感(現状を打開する力)」が盛り込まれたフレッシュな一作である。過去を清算し、前へ進む姿をぜひ見届けてほしい。
夏野ばな菜さんは現在「ジャンプルーキー！」にて『SSS』を連載している漫画家だが、企業漫画や子ども向け学習図鑑の挿絵などの仕事を受けており、「新規のお仕事も募集中です！」とのこと。本作を読んで夏野ばな菜さんの作品が気に入った人はぜひほかの作品も読んでみて。
取材協力：夏野ばな菜(@NatsunoBanana)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。