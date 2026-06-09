「ブルガリ（BVLGARI）」が、大阪・心斎橋に旗艦店「ブルガリ 心斎橋」を6月13日にオープンする。店内には、国内5店目となる「ブルガリ ドルチ」が同時オープンとなる。【画像をもっと見る】新店舗は、複合施設「クオーツ心斎橋」の路面に位置する。「セルペンティ」「ビー・ゼロワン」「ブルガリ トゥボガス」「ディーヴァ ドリーム」といった代表的なジュエリーコレクションを販売するほか、「オクト」「ブルガリ・ブルガリ