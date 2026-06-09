「ブルガリ 心斎橋」がクオーツ心斎橋にオープン　限定ジュエリーも

「ブルガリ（BVLGARI）」が、大阪・心斎橋に旗艦店「ブルガリ 心斎橋」を6月13日にオープンする。店内には、国内5店目となる「ブルガリ ドルチ」が同時オープンとなる。

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新店舗は、複合施設「クオーツ心斎橋」の路面に位置する。「セルペンティ」「ビー・ゼロワン」「ブルガリ トゥボガス」「ディーヴァ ドリーム」といった代表的なジュエリーコレクションを販売するほか、「オクト」「ブルガリ・ブルガリ」コレクションの時計、「セルペンティ」のバッグなどを揃える。また、店舗限定アイテムとして「ディーヴァ ドリーム」のネックレス（679万8000円）やブローチを用意する。

ファサードは、和紙の質感からインスピレーションを得ており、メゾンのアイコニックなモチーフであるエイトポイントスター（八芒星）をデザイン。1階エントランスには、イタリアのヴェニーニ社による約300ピースのムラーノガラス製セルペンティモチーフのシャンデリアを設置し、壁面には京都・HOSOOが手掛ける西陣織のファブリックを使用する。また店内は、画家・現代美術家の大舩真言、イタリア人アーティストのルカ・ピニャテッリ（Luca Pignatelli）、漆造形作家の栗本夏樹らによるアート作品や、ピクタラボ（Pictalab）が手掛けた金箔のマップアートなどが点在。オープンを記念し、6月30日までブルガリ ヘリテージコレクションのブローチを展示する。

「ブルガリ ドルチ」では、アイコンのチョコレート・ジェムズをはじめ、カプレーゼやビスコッティなどのイタリア菓子を販売する。

◾️ブルガリ 心斎橋

オープン日：2026年6月13日（土）

所在地：大阪府大阪市中央区南船場 3-12-14 クオーツ心斎橋

営業時間：11:00〜20:00