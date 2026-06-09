彼氏も金も消え、残ったのは虚無だけ…【漫画】「がんばれしおりちゃん」を読む小学館の｢新人コミック大賞｣で佳作を受賞してデビューし、ベツフラでの連載なども担当する人気漫画家の杏乃(@sakana32929)さん。｢フラコミLike!｣にて続編が好評連載中の『がんばれしおりちゃん』より、彼氏にお金を持ち逃げされ、不幸のドン底に突き落とされたヒロインを描く本作について、作者の杏乃さんに話を聞いた。■不幸のドン底から始まる物語