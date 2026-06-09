結婚の約束から一転→借金を残し彼氏が蒸発。「生きてるだけでご褒美ほしい」20代女性の再起に涙【作者に聞く】
【漫画】「がんばれしおりちゃん」を読む
小学館の｢新人コミック大賞｣で佳作を受賞してデビューし、ベツフラでの連載なども担当する人気漫画家の杏乃(@sakana32929)さん。｢フラコミLike!｣にて続編が好評連載中の『がんばれしおりちゃん』より、彼氏にお金を持ち逃げされ、不幸のドン底に突き落とされたヒロインを描く本作について、作者の杏乃さんに話を聞いた。
■不幸のドン底から始まる物語
うら若き20代女性の部屋とはとても思えない汚部屋の真ん中。そこに仰向けに寝転がって、｢誰にでもあるよね…もうがんばれないってとき｣とつぶやいているのが、本作のヒロイン・甘藤しおりだ。
数日前、交際半年で結婚の約束までした彼氏が、借金を踏み倒してお金を持って消えてしまった。しおりは昼の会社勤めに加え、夜のバイトまでして彼の借金返済に奔走していたのだ。なんとか食べ物を胃に入れ、シャワーを浴び、最低限のことをしてかろうじて生きている自分を｢めっちゃエラいじゃん、わたし…｣とほめるものの、もうこれ以上は頑張れない。｢ゲームのログみたいに毎日生きているだけでご褒美ほしい｣と切に願うしおりに、ある出会いが訪れる。
■黒い気持ちを抱えるヒロインへの共感
読者から｢しおりちゃんの感情がすごくリアル｣と共感の声が届いていることについて杏乃さんは、｢とてもうれしいです！少女漫画ってキラキラしたものが多いイメージで、そんなマンガもすてきだとは思うのですが、‘黒い気持ちを抱えているヒロインでもいいのでは？’と思って描いたので、受け入れてもらえたことがうれしいです｣と語る。
また、頑張れそうにない状況から始まるストーリーにこのタイトルをつけた意味については、｢頑張れない状態からどう頑張っていくのか、作者である自分も手探りの中はじまったストーリーなので、‘どうにかなれ’という願いをこめて『がんばれしおりちゃん』とつけました｣と明かしてくれた。ドン底だったしおりを応援しながら、その運命の行方を見守りたい。
取材協力：杏乃(@sakana32929)
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