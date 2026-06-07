“サブカルの街”として知られる東京・高円寺に、この春一軒の美しいお菓子屋が誕生した。台湾出身の王師都（ワンシドゥ）さんが営む「向陽珈琲店」だ。台湾の花やハーブを使った繊細なケーキ、そして100年前の蓄音機やアンティーク雑貨が並ぶ店内。まるで異国の物語に迷い込んだかのような空間で、店主ならではの世界観を味わえる。 台湾店主の世界観に魅了。高円寺に誕生した「向陽珈琲店」 焼き菓