松屋で「無料サービス券」配布！3枚集めると「ミニカルビ」1皿もらえるなんて太っ腹《8月11日10時スタート》

松屋は、2026年8月11日10時から8月25日10時まで「無料サービス券配布キャンペーン」を実施します（一部店舗を除く）。

メインメニュー1品につきサイドメニュー1品が無料に

松屋フーズ創業60周年を記念した、お得なキャンペーンが始まります。

店内飲食またはお弁当のメインメニューを購入すると、もれなく「真夏のわくわく企画 無料サービス券」がもらえます。

次回店舗の利用時に「ミニポテサラ」「ミニキムチ」「焼きのり」いずれか1品が無料に。注文時に希望のサービス券をスタッフに渡してください。

さらに、本券を3枚集めると「ミニカルビ1皿」がもらえます。

サービス券の有効期限は26年9月末まで。

次回メインメニューを1品購入ごとに、サービス券を1枚利用できます。「焼きのり」はテイクアウト不可。利用方法はサービス券の裏面で確認できます。

成田空港第3ターミナル店、羽田イノベーションシティ店、高速PA・SA店舗では利用できないほか、弁当専門店および一部店舗ではサービス券の配布は未実施です。

松弁ネット、モバイルオーダー、券売機、ドライブスルー、電話予約のお弁当注文にも対応。各種デリバリーは対象外です。

サービス券は、他のサービス券および優待券、お食事券との併用はできません。

東京バーゲンマニア編集部