詐欺の片棒を担いだ疑いで警察に連行されてしまった毒山ゴン。妻のマリンは、義母から離婚をすすめられる。崩壊するのは毒山家だった!?「どちらかの家庭が崩壊する漫画」より【漫画】本編を読む横山了一(@yokoyama_bancho)さんが描く『どちらかの家庭が崩壊する漫画』が大きな注目を集めている。本作は、ヤンキー気質の夫を持つ毒山家と、仕事はできるが独善的な夫を持つ薬師寺家という、対照的な二つの家族の行く