義母「ウチのバカ息子と別れたほうが…？」→妻「夫のこと信じてる！」警察に連れていかれても夫を信じ切る妻の揺るぎない答え【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
横山了一(@yokoyama_bancho)さんが描く『どちらかの家庭が崩壊する漫画』が大きな注目を集めている。本作は、ヤンキー気質の夫を持つ毒山家と、仕事はできるが独善的な夫を持つ薬師寺家という、対照的な二つの家族の行く末を鋭く描き出している。今回は、夫が警察に連行されるという異常事態に直面した毒山家のエピソードを中心に、作者へ作品の裏側を聞いた。
毒山家の夫・ゴンは、ギャンブル好きの無職だが、主夫として家事育児に励んでいた。「妻子のためにお金を稼ぎたい」という思いから「月100万円稼げる」という怪しい誘いに乗ってしまうが、そこは詐欺グループの拠点だった。正義感の強いゴンは詐欺師相手に大暴れし、警察に連行される。この事態にゴンの母は、妻のマリンに対し「別れたほうがよいのではないか」と提案する。しかし、マリンは「別れない。ゴンちゃんを信じているから」と断言した。
作者の横山さんによれば、マリンがここまで信じきれるのは、ゴンが子煩悩であり、貧乏であっても育児を通して強い信頼関係を築けていたからだという。横山さん自身も、息子が小さいときにお金がない時期があったが、育児を共にした信頼感で乗り越えられたと振り返っている。
■同居を勝手に決める夫と崩壊の足音
一方で、薬師寺家は対照的な結末を迎える。夫のシュウは、仕事での自信から「妻の意見は一応聞くが、最終決定権はない」という独善的な態度をとっていた。妻のユイが「義母と距離を置きたい」と伝えていたにもかかわらず、シュウは勝手に同居を決めてしまう。これに対し、控えめだったユイは「一緒になんか住まない」とはっきり拒絶し、家庭崩壊が決定づけられた。
横山さんは、もとは他人だった夫婦が家族として続く条件として、「違いを認めて大きな決定のすり合わせができること」を挙げる。話し合いができる夫婦こそが、長く家族でいられるのかもしれない。
取材協力：横山了一(@yokoyama_bancho)
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