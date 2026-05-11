義母「ウチのバカ息子と別れたほうが…？」→妻「夫のこと信じてる！」警察に連れていかれても夫を信じ切る妻の揺るぎない答え【作者に聞く】

義母「ウチのバカ息子と別れたほうが…？」→妻「夫のこと信じてる！」警察に連れていかれても夫を信じ切る妻の揺るぎない答え【作者に聞く】