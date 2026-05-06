祖母が大家をつとめる「山野荘」に住む犬紀様。イケメンだが人間ではなく神様で、しかも引きこもりだという…。【漫画】本作を読む入院した祖母から突然「うちのシェアハウス、神様が住んどるんよ」と打ち明けられた主人公・美兎。さすがに「それはボケでは？」と疑うが、「ボケとらん！正気じゃよ!!」と一喝される。半信半疑のまま、祖母の代わりに管理を任されたシェアハウス「山野荘」へ向かうと、そこにはなぜかイケメンの神々