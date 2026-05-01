レトロでキュートな世界観で幅広い世代から愛され続ける水森亜土さんのPOP UP SHOP「亜土ちゃんフェア」が、全国のTSUTAYA・ロフト・インキューブなどで好評開催中。新デザインのオリジナルクリアペンケースがもらえるノベルティにも注目だ。【画像】各店舗で開催中！「亜土ちゃんフェア」のノベルティや会場の様子を見るTSUTAYA BOOKSTORE常総インターチェンジ店(茨城)■新ノベルティは「ペンも歯ブラシも入る」クリアペンケース