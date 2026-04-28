実例からひもとく「シンプルな服の選び方・生かし方」トップスとボトムだけで完結するこれからのシンプルな装い。服自体はベーシックなのに「どこか違う」。そんな「オシャレに見えるベーシックな服」の選び方、着なれた服も見違える「少しの変化」のつけ方をコーディネートの実例でご紹介。【ロングシャツ・ビッグシャツ】ワンマイル的なロングシャツをばさっと羽織るハリのあるビッグシャツやロングシャツは定番。それよりも甘く