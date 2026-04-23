外出時のUVケアはマスト。今回はSPF・PAともに最高値ながら「肌にやさしい」敏感・乾燥肌の人にもおすすめの、メリットの多いコスメをご紹介。あらためて知っておきたい「SPF」「PA」まず知っておきたいのは「日焼け」に関係する2つの紫外線。「UV-A」は肌をすぐに黒くする紫外線で主にシワ、たるみの原因に。もう一方の「UV-B」は肌に炎症を引き起こす紫外線でシミ、そばかすの原因。SPFとは「UV−Bに対する防止効果を示すもの