ドライカレーってどっち？【漫画】本編を読む女性会社員の“あるある”な日常を描いた漫画「OLちゃんズ日誌」がSNSで注目を集めている。ちゃー(@tyanekosu)さんがX(元Twitter)やpixivに投稿している作品は、女性会社員にとっての“あるある”を描いたもの。「“ASAP”とかの略語使う人ウザい」や「たばこ休憩あるならお茶休憩もありじゃない？」などのネタが共感を呼んでいる。今回はそんななかからカレーにまつわる疑問をお届けす