スーパーの店内を無邪気に走り回り、会計前のお菓子を食べ散らかし…親は一体何をしているの？【漫画】本編を読む夏休みのスーパー。にぎやかなはずの店内に、ふとした瞬間、空気が変わる――。接客業のリアルを描く狸谷(@akatsuki405)さんの「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」には、そんな“日常の裏側”が詰まっている。今回紹介するのは「まだ店のもの」「親のいぬ間に」。何気ない光景の中で起きるトラブルが、次第